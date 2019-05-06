رياضة | الزمالك يؤجل تجديد عقد كريستيان جروس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يؤجل تجديد عقد كريستيان جروس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك الكلام عن تجديد التعاقد مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق في الوقت الحالي.

وأضاف أمير مرتضى في تصريحات تليفزيونية: "بقاء جروس من عدمه ليس بمثابة لعبة قمار بما يعني أنه غير مرتبط بالفوز ببطولة أو لا.. الوقت لا يناسب حاليًا للحديث عن تجديد التعاقد مع جروس والفريق في الأمتار الأخيرة من الموسم".

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وتابع أمير مرتصى "الأمر برمته مؤجل لنهاية الموسم الجاري للحفاظ على تركيز الجميع".

وتأهل الزمالك لنهائي الكونفدرالية الافريقية بعد التعادل سلبيًا مع النجم الساحلي التونسي في إياب الدور نصف النهائي للبطولة.