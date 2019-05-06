رياضة | محمد صلاح يطلب اللعب أمام برشلونة ولو بالعافية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يطلب اللعب أمام برشلونة ولو بالعافية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية عن موقف محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي من المشاركة أمام برشلونة الإسباني في إياب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال صحفي "الكادينا سير" من مصادر قريبة من ليفربول أنه بناءً على نصيحة أطباء النادي فلن يلعب محمد صلاح إياب الدور نصف النهائي ضد برشلونة الإسباني يوم الثلاثاء المقبل.

وأكدت الإذاعة وفقاً لمصادرها، أن نادي ليفربول يتبع البروتوكول الطبي الذي يلزم راحة 10 أيام للاعبين الذين أصيبوا بالرأس.

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وأشارت الإذاعة الإسبانية إلى أن محمد صلاح متأثر ويشعر أنه جاهز ولكن الطبيب لم يعطيه الموافقة حتى الآن.

وكان صلاح قد تعرض لإصابة قوية في رأسه إثر تدخل عنيف مع حارس نيوكاسل يونايتد بالمباراة التي جمعت بين الفريقين بالدوري الانجليزي وانتهت بنتيجة 3-2 للريدز.

ويلتقي برشلونة مع ليفربول على ملعب الآنفيلد مساء غدٍ الثلاثاء، وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز البارسا بثلاثية نظيفة على الكامب نو.

