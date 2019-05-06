رياضة | القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تختتم اليوم الإثنين مباريات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بمباراة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد الاتحاد.

وتدخل كتيبة بيب جوارديولا المباراة وهم في جعبتهم 92 نقطة من 35 مباراة بعد أن حققوا الفوز في 30 لقاء وتعادلوا في إثنين وتكبدوا مرارة الخسارة في أربعة لقاءات.

في المقابل يدخل ليستر سيتي بطل العام قبل الماضي المباراة برصيد 51 نقطة وضعتهم في المركز التاسع بعد أن حققوا الفوز في خمسة عشر مباراة وتعادلوا في 6 وخسروا في خمسة عشر لقاء.

ومن المنتظر أن تبدأ مباراة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة ويديرها تحكيمياً الحكم الدولي مايك دين ويعلق عليها التونسي عصام الشوالي.

هذا وقد أعلنت ثمانية قنوات عن إذاعة المباراة على الهواء مباشرةً على النحو التالي :

beIN SPORTS HD 2

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Movistar Futbol

IRIB Varzesh

Canal + Sport Polska

Ziggo Sport Select HD

Movistar Liga de Campeones HD

RMC Sport 1

DAZN 1 HD