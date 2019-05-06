ماجد والثنيان يتساويان في أفضل لاعب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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رغم أرقامه على مستوى بطولة كأس العالم، تجاهلت صحيفة «ماركا» الإسبانية، مهاجم المنتخب وفريق الهلال، سامي الجابر في الاستفتاء الضخم الذي طرحته لاختيار أفضل لاعب في تاريخ 21 دولة من مختلف قارات العالم، بعنوان: من أفضل لاعب في بلدك؟ وضمت خيارات الصحيفة الثلاثي، ماجد عبدالله ويوسف الثنيان وسعيد العويران، كأفضل 3 لاعبين في تاريخ كرة القدم السعودية.

وتفاوت حصر الصحيفة للاعبين الأفضل في بلدانهم بين لاعبين اثنين فقط كما هو الحال في البرتغال، و6 لاعبين كما جاء في قائمة إسبانيا.

ومن الدول العربية، اختارت الصحيفة لاعبين من السعودية ومصر والمغرب بواقع 3 لاعبين من كل بلد.

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وفي مصر، تفوق محمد صلاح كثيرا على الخيارين الآخرين، محمود الخطيب وحسام حسن، حيث حصل على نسبة 86% مقابل 8% لحسام حسن و6% للخطيب.

أما في المغرب فبدا مصطفى حجي الأفضل من خلال حصوله على 62% مقابل 22% لأحمد فراس و16% لعبدالمجيد الظلمي وخلال مشاركة 58820 مصوتا حول اللاعبين السعوديين الثلاثة، تعادل ماجد عبدالله ويوسف الثنيان في نسبة التصويت بواقع 43% لكل منهما، بينما حصل سعيد العويران على نسبة 14% من الأصوات.

في الأرجنتين لا يزال ميسي متفوقا على مارادونا، حيث حصل على 54% مقابل 41% لمارادونا، فيما انعكست الصورة في البرازيل عندما ذهبت نسبة التصويت الأعلى للاعبين سابقين هما رونالدو ورنالدينيو، حيث تعادلا في النسبة بواقع 34% لكل منهما، مقابل 31% لبيليه، و2% فقط للاعب الحالي نيمار داسيلفا.

ولم يدع زين الدين زيدان الفرصة لمنافسيه ميشيل بلاتيني وجوست فونتين، حيث طار بالنسبة الأعلى من خلال حصوله على 89% مقابل 10% لبلاتيني و1% لفونتين.

وفي ظل اختيار نجمين فقط من البرتغال حظي كريستيانو رونالدو بنسبة 81% مقابل 19% لأوزيبيو.