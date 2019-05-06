شكرا لقرائتكم اليوم.. الأهلي يبحث مصير رمضان صبحي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجتمع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي ، مع رمضان صبحي مهاجم الفريق ونادر شوقي وكيل اللاعب لبحث تمديد إعارته من هيدرسيفيلد الإنجليزي أو شرائه بشكل نهائي. وكان مسئولو الأهلي اتفقوا علي أهمية الإبقاء علي رمضان صبحي نظرا لكونه واحداً من أهم عناصر الفريق. Advertisements يشار إلى أن إعارة رمضان صبحي للأهلي تنتهى بنهاية الموسم الجاري ومن المفترض أن يعود بعدها لصفوف هيدرسيفيلد.

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