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الأهلى إجازة 24 ساعة قبل الاستعداد لمواجهة سموحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح الأورجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى لاعبى الفريق راحة لمدة 24 ساعة اليوم الاثنين، بعد مواجهة فريق النجوم أمس، والتى أقيمت على ملعب بتروسبورت، والتى كانت مؤجلة بين الفريقين من الجولة الـ29 من بطولة الدوري العام، وذلك حتى يتثنى للاعبين زيارة أسرهم فى أول أيام شهر رمضان المبارك.

ويتصدر الأهلي جدول برصيد 67 نقطة بعد الفوز على النجوم 2 / 0 ، وسقوط منافسه بيراميدز فى فخ التعادل أمام المصري 1 / 1 ، ليحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 65 نقطة.

ويبدأ الأهلى استعداداته بداية من غداً الثلاثاء لمواجهة سموحة المقرر إقامتها يوم 11 مايو الجارى فى بطولة الدورى العام.

 

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