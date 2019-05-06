شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. طلائع الجيش يواجه الداخلية وديا فى سهرة رمضانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض في تمام العاشرة مساء اليوم الإثنين فريقي طلائع الجيش وحرس الحدود مباراة ودية علي ستاد جهاز الرياضة العسكري ، حيث يستعد طلائع الجيش لمواجهة بتروجت والمقرر لها السبت المقبل بالجولة 32 لمسابقة الدوري العام.

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خسر طلائع الجيش من الاهلى بهدفين مقابل هدف فى مباراته الأخيرة بالدوري ، حيث يستعد الحدود لمواجهة المصري يوم الجمعة.

ويحتل الطلائع المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 10 وخسر 13 لقاء وسجل لاعبيه 35 هدف وتلقت شباكه 38 هدف .