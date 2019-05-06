شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تصل اليوم للقاهرة بعد التأهل لنهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود بعثة فريق الزمالك برئاسة إسماعيل يوسف، إلى القاهرة فى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، وذلك عقب الانتهاء من مواجهة النجم الساحلى التونسى فى إياب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية، والتى جمعتهما أمس الأحد على الملعب الأولمبى فى سوسة.

وتأهل الزمالك لنهائى البطولة الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخه بعد الفوز على النجم الساحلي 1 / 0 بمجموع اللقائين.

وغادرت بعثة الأبيض فندق الإقامة فى الثانية عشر والنصف صباح اليوم، على أن تصل إلى مطار المنستير فى الواحدة والنصف صباحًا "تقريبًا" من أجل مغادرة الأراضى التونسية والعودة إلى القاهرة.