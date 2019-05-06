شكرا لقرائتكم خبر عن المندوة الحسينى: صعود 5 أندية جيزاوية إنجاز غير مسبوق.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف المندوة الحسينى رئيس مجلس إدارة منقطة الجيزة لكرة القدم، انتهاء تصفيات الصعود للدورى الممتاز و القسم الثانى " الممتازب" والثالث، بالإنجاز غير المسبوق لمنطقة الجيزة والتى تمثل اتحاد الكرة بالمحافظة، خاصة وأن المنطقة يتبعها أندية لها تاريخ مثل الزمالك والترسانة، بالإضافة إلى منافسين بحجم أندية الصيد والإعلامين وأكتوبر وإمبابة والدخان الذين أمدو الأندية الكبرى بنجوم مثل حسام عبد المنعم وطارق مصطفى للزمالك واستاكوزا للأهلى.



نادى اف سى مصر الصاعد حديثا للدورى الممتاز نادى اف سى مصر الصاعد حديثا للدورى الممتاز

وأضاف الحسينى أن محافظة الجيزة تستحق ممثل جديد بالدورى الممتاز، إلى جانب الزمالك والنجوم، لهذا فأن مجلس الإدارة واللجنة الفنية بالمنطقة، يصران على تقديم كل ماتحتاجه أنديه المنطقة من دعم ومساندة.





فريق البنك الأهلى

يذكر أن اندية اف سى مصر قد صعدت إلى الدورى الممتاز والبنك الأهلى حصل على تاشيرة العودة إلى القسم الثانى وصعود كل من بشتيل والبدراشين، للقسم الثالث إلى جانب صعود الوراق إلى الدورى الممتاز لكرة الصالات لأول مرة فى تاريخه.

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فريق بشتيل

البدراشين البدراشين



