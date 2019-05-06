“استقبال” تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والنجم الساحلي مباشرة اليوم...

نتعرف معكم على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك اليوم مجانا في الكونفدرالية الإفريقية، حيث يلعب الزمالك والنجم الساحلي اليوم الأحد الموافق 5-5-2019 على ملعب سوسة الأوليمبي لحساب مباريات العودة بنصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية، وهناك الكثير من متابعي الفريق وعشاق كرة القدم في كل مكان بالوطن العربي وخاصة في مصر يودون معرفة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم مجانا في قمة نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية، وهم ممن لا يمتلكون اشتراك في باقة قنوات بي إن سبورت الرياضية الناقل الحصري.

وستكون القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم مجانا هي محض اهتمام الكثير من عشاق ومحبي الساحرة المستديرة كرة القدم, والقنوات المجانية التي تذيع ماتش الزمالك واليوم بدون تشفير وبشكل مجاني في الشرق الأوسط عبر الأقمار الصناعية المختلفة.

وقد كشفت عدد من القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم مجانا على نايل سات وعرب سات هوت بيرد والأقمار الصناعية الأخرى نقلها للمباراة وذلك من أجل كسر احتكار القنوات المشفرة، القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك اليوم مجانا في لقاء هام وحاسم بنصف نهائي الكونفدرالية.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك اليوم مجانا

وكشفت بعض الصحف الرياضية صباح اليوم عن تشكيل الزمالك المتوقع والمكون من: محمود جنش ، حمدى النقاز ، ومحمود علاء، ومحمود الونش أو محمد عبد الغنى وعبد الله جمعة، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد زيزو ويوسف أوباما وكهربا، خط الهجوم خالد بو طيب أو عمر السعيد.

وتنطلق مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم الأحد 5-5-2019 في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر وفلسطين الأردن، وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت بغداد ومكة المكرمة، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات.

تشكيل الزمالك المتوقع:

حارس المرمى: محمود عبد الرحيم “جنش”

الدفاع: عبد الله جمعة – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – حمدي النقاز

الوسط: طارق حامد – محمود عبد العزيز “زيزو”

أمامهم: حميد أحداد “كهربا” – يوسف إبراهيم “أوباما” – إبراهيم حسم

Advertisements

الهجوم: السعيد

ويُدير مباراة الزمالك والنجم الساحلي تحكيميًا الزامبي جانى سيكازوى، ويعاونه كل من بريه تيسفاجيورجيس من اريتريا وروميو كاسنجلى من زامبيا والحكم الرابع ادريك نيكول من زامبيا أيضا.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم مجانا

الكثير يبحث عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم مجانا، القنوات الناقلة لماتش الزمالك اليوم مجانا في الكونفدرالية، تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والنجم الساحلي على نايل سات عربسات هوت بيرد، قنوات الزمالك المفتوحة، القنوات المجانية الناقلة لمباراة الزمالك اليوم مفتوحة، القنوات المجانية الناقلة لماتش الزمالك والنجم الساحلي اليوم في الكونفدرالية.

قناة Idman / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E

قناة Syria Sport / التردد، 10986 أفقيِ / معدل الترميز، 12110 / القمر، EXPRESS AM44

قناة IRIB Varzesh / التردد، 11881 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، ARABSAT

قناة ARENA SPORT / القمر يوتلسات عبر التردد 11512 معدل ترميز 3000 استقطاب عمودي

تلك هي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم مجانا في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية، وفي حال الكشف عن قنوات مفتوحة تذيع ماتش الزمالك اليوم مجانا سنوفرها لكم عبر تحديث فوري لهذه الصفحة.

وسيعتمد الفارس الأبيض في لقاء اليوم أمام النجم الساحلي على عامل الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز والكسب الثلاث نقاط ليزيد من رصيده.

وبجانب ذلك ستكون ضمن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم مجانا على نايل سات قناة تونس الرياضية الأرضية والتي يكون ترددها 10795 رأسي معدل الترميز 27500.