بالتردد: القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم – تردد قناة...

القنوات المفتوحة الناقلة لماتش الزمالك والنجم الساحلي اليوم مجانا في الكونفدرالية الإفريقية، هي محض اهتمام جميع محبي وعشاق الفريقين والساحرة المستديرة في كل مكان بالوطن العربية، ويحل الفارس الأبيض ضيفاً ثقيلاً على النجم الساحلي التونسي على ملعب سوسة الأوليمبي لحساب مباريات العودة بنصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية، وسنتعرف معكم خلال هذه الصفحة على تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم مجانا على نايل سات والأقمار الصناعية الأخرى.

وكشفت عدد من القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم مجانا على نايل سات وعرب سات هوت بيرد والأقمار الصناعية الأخرى نقلها للمباراة وذلك من أجل كسر احتكار القنوات المشفرة، القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك اليوم مجانا في لقاء هام وحاسم بنصف نهائي الكونفدرالية.

القنوات المفتوحة الناقلة لماتش الزمالك والنجم الساحلي مجانا

تبدأ مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم الأحد 5-5-2019 في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر وفلسطين الأردن، وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت بغداد ومكة المكرمة، وتنطلق مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم في الكونفدرالية في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات.

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك اليوم مجانا

قناة Idman / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E

قناة IRIB Varzesh / التردد، 11881 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، ARABSAT

قناة ARENA SPORT / القمر يوتلسات عبر التردد 11512 معدل ترميز 3000 استقطاب عمودي

ستكون ضمن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والنجم الساحلي مجانا اليوم قناة تونس الوطنية الأرضية على نايل سات تردد 10795 رأسي معدل الترميز 27500.

تلك هي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم مجانا على نايل سات والأقمار الصناعية الأخرى في إياب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية، وإذا تم الكشف عن قنوات مجانية أخرى سنوفرها لكم.