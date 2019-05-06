نتيجة مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم 5-5-2019 في الكونفدرالية

نتيجة مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم في الكونفدرالية الإفريقية نقدمها لكم من خلال هذه الصفحة حيث يلعب الزمالك والنجم الساحلي اليوم على ملعب سوسة الأوليمبي لحساب مباريات العودة بنصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم في الكونفدرالية الإفريقية.

نتيجة مباراة الزمالك والنجم الساحلي

تنطلق مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والقدس وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والمغرب وبغداد وفي تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات.

ويبحث الكثير من المتابعين عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم مجانا على نايل سات والأقمار الصناعية الأخرى, وقد تم الكشف عن عدد من القنوات المجانية الناقلة لماتش الزمالك والنجم الساحلي مباشرة اليوم مجانا في الكونفدرالية.

قناة Idman / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E

Advertisements

قناة IRIB Varzesh / التردد، 11881 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، ARABSAT

قناة ARENA SPORT / القمر يوتلسات عبر التردد 11512 معدل ترميز 3000 استقطاب عمودي

ستكون ضمن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والنجم الساحلي مجانا اليوم قناة تونس الوطنية الأرضية على نايل سات تردد 10795 رأسي معدل الترميز 27500.

ملخص مباراة الزمالك والنجم الساحلي

تشير نتيجة مباراة الزمالك والنجم الساحلي الآن في الشوط الأول للتعادل السلبي بين الفريقين وسط ضغوط كبيرة من جانب عناصر الفريقين بحثاً عن تسجيل هدف التقدم.