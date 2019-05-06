الزمالك يصل للنهائي بعد الفوز على النجم الساحلي بهدف دون رد بمجموع المباراتين… وجنش يحصل على...

يلعب نادي الزمالك اليوم للفوز بالمباراة أو التعادل بأي نتيجة ليضمن التأهل للنهائي في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، ولم يحصل نادي الزمالك في تاريخه على هذه البطولة حتى الآن، ويتطلع نادي النجم الساحلي لخطف المباراة من أيدي الزمالك والوصول للنهائي الإفريقي وإقصاء الزمالك.

موعد مباراة الزمالك والنجم الساحلي

فرحت جماهير نادي الزمالك بالفوز الذي حققه جروس في القاهرة بهدف كهربا الوحيد، ويبحث جماهير الزمالك عن الصعود في مباراة اليوم، وتُذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق رؤوف خليف وعلي محمد على القناة الصوتية الأولى والثانية.

نتيجة مباراة الزمالك والنجم الساحلي

ويشهد ملعب سوسة أحداث اللقاء، وقد أكد مرتضى منصور على أن الحديث عن التجديد لجروس المدير الفني للزمالك سابق لأوانه، وقد أكد جروس أنه لا يخاف من جماهير النجم كون المباراة في تونس وسيعمل على الوصول إلى النهائي وتخطي النجم الساحلي.