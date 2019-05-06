الآن: نتيجة مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم في نصف نهائي الكونفدرالية والزمالك يلتحق بنهضة بركان...

يستضيف النجم الساحلي اليوم في الملعب الأولمبي بسوسة فريق الزمالك المصري في اطار مباراة العودة لنصف النهائي لبطولة confederation cup 2019 حيث يسعى النجم للذهاب للمباراة النهائية والفوز بالبطولة ليضيفها للبطولة العربية كأس زايد وينهي موسمه بسعادة جماهيره حيص يقدم الفريق مستوى طيب للغاية مكنه من التغلب على الهلال السعودي في نهائي زايد بالامارات.

نتيجة مباراة الزمالك والنجم الساحلي

وبالرغم من حشد النجم لجماهيره التي عُرفت بحماستها في التشجيع إلا أن جروس المدير الفني للزمالك أكد أن فريقه لا يخشى تواجد الجماهير في لقاء اليوم، ففريقه في قمة التركيز لهذه المباراة بالرغم من الغيابات التي يفتقدها الفريق لكن المتواجدين سيكونون على قدر المسئولية وعازمون على تحقيق نتيجة ايجابية والعودة للديار بالتأهل

وصول طاقم ولاعبي الفريقين للمعب الأوليمبي منذ قليل ودخول اللاعبين لغرف الملابس قبل لحظات من النزول للقيام بالعمليات التدريبة والاحمائية لتلك المباراة المنتظرة وبشدة

لحظات قليلة على انطلاقة الشوط الأول، والزمالك يخوض اللقاء بتشكيل من جنش، عبد الله جمعة، محمود حمدي الونش، محمود علاء، حمدي النقاز، طارق حامد، محمود عبد العزيز، كهربا، يوسف أوباما، إبراهيم حسن وعمر السعيد .

الدقيقة 10: الحكم يحذر جنش شفويا من اضاعة الوقت، ثم يشهر البطاقة الصفراء لصالح حمدي النقاز بسبب تضييع الوقت في رمية التماس

الدقيقة 27: كرة خطيرة للنجم وسقوط داخل منطقة الجزاء والحكم يشير بعدم وجود ركلة جزاء وتنفيذ الركنية وجنش يطالب بوجود مخالفة لصالحه

الدقيقة 41: عبدالله جمعة ينقذ الهدف الأول من على خط المرمى بعد ركنية من الجانب الأيسر وازدحام شديد داخل المنطقة

بداية الشوط الثاني من اللقاء

الدقيقة 60: الزمالك يتراجع بشدة للتأمين الدفاعي والنجم يحاول التخلص من التكتيك الدفاعي بتغيير الفنزولي مندوزه

الدقيقة 93: جنش يلمس الكرة من خارج المنطقة ويتلقى الانذار الأصفر الثاني والكارت الأحمر

نهاية المباراة بالتعادل السلبي والزمالك للنهائي أمام نهضة بركان

مباراة الزمالك النجم

وبسبب خطورة النجم في الكرات العالية والعرضيات تحدث المدير الفني السابق للزمالك طارق يحيى عن نصائح دفاعية للفريق المصري فقد أكد على أن تواجد ثلاثي دفاعي هو الحل الأمثل لمباراة الليلة بتواجد ليبرو متقدم ليكون مساعدا لثنائي الارتكاز في خط الوسط الدفاعي فهل سيقوم جروس بتحويل طريقة لعبه أم سيستمر على خطته.

الزمالك والنجم

وكان النجم الساحلي قدم آداء قوي في مباراة الذهاب والتي أقيمت الاسبوع الماضي في الاسكندرية ولكن تألق حارس الزمالك محمود جنش في هذا اللقاء حال بين الفريق الضيف وبين تسجيل هدف التعادل.

وكان الاتحاد المصري قد كشف امكانية تأجيل المباريات القادمة للفريق في الدوري المصري بهدف اراحة ممثل مصر في البطولة الافريقية حال نجاحه في التأهل لنهائي الكونفدرالية وتخطيه عقبة النجم