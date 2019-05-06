نتيجة Zamalek ملخص واحداث مباراة الزمالك والنجم الساحلي – افريقيا يا زمالك موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان فى نهائي كأس الكونفدرالية يلعب فريق النجم الساحلى التونسى مباراة إياب نصف نهائى الكنفدرالية الإفريقية، ويأمل فريق ليتوال فى تحقيق الانتصار على أرضه وبين جماهيره، كما يسعى لتعويض خسارته فى لقاء الذهاب وضمان التأهل وإسعاد الجماهير، ويطمح فريق النجم فى السطوع والتقدم للمباراة النهائية وتحقيق اللقب.

يدخل فريق الزمالك فى لقاء العودة بنصف نهائى الكنفدرالية الإفريقية، ويسعى أصحاب القلعة البيضاء فى خطف انتصار فى مباراة المهمة الثقيلة والعودة للاحتفال بين جماهيره بالتأهل، كما يسعى الفريق فى تحقيق الفوز فى الفوز فى اللقاء المنتظر وتكرار تفوقه على منافسه، ويطمح لاعبى مدرسة الفن والهندسة فى تقديم أداء مميز ومقنع من أجل التتويج بلقب البطولة لأول مرة.

وكان الزمالك قد تأهل فى صدارة المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط من الفوز فى لقائين والتعادل فى 3 وخسارة مباراة وحيدة، وفى ذهاب ربع النهائى تعادل سلبيا خارج أرضه مع حسنية أغادير وفى الإياب حقق الفوز بنتيجة 1-0 .

والجدير بالذكر أن لقاء الفريقين فى ذهاب نصف النهائى كان قد حسم الزمالك الفوز المقلق بنتيجة 1-0، ويكفى للنجم أن يحرز الفوز بفارق هدفين نظيفين من أجل التأهل.

ملخص مباراة الزمالك والنجم الساحلي

بداية المباراة || إياب نصف نهائي الكونفيدرالية النجم الساحلي الزمالك

د 10 || كارت أصفر أول في المباراة من نصيب حمدي النقاز لاعب الزمالك النجم الساحلي ( 0 – 0 ) الزمالك

د37 : فرصة خطيرة لنادي الزمالك لكن عمر السعيد يسدد خارج المرمي النجم : 0 الزمالك : 0 (1)

د41 : عبدالله جمعة ينقذ هدف محقق لنادي النجم الساحلي من علي خط المرمي النجم : 0 الزمالك : 0 (1)

نهاية الشوط الأول || النجم الساحلي : 0 الزمالك : 0 (1)

بداية الشوط الثاني || النجم الساحلي : 0 الزمالك : 0 (1)

د56 : التبديل الأول لنادي الزمالك خروج : محمود كهربا دخول : محمد إبراهيم وكارت أصفر للحارس محمود جنش

د58 : محمود جنش يرفض التغير رغم الإصابة ويقرار إستكمال اللقاء النجم : 0 الزمالك : 0

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د75 : التبديل الثاني لنادي الزمالك خروج : يوسف أوباما دخول : أحمد السيد زيزو

د80 : حمدي النقاز في الموعد وينقذ الزمالك من هدف مؤكد ويخرج الكرة من إمام المرمي النجم : 0 الزمالك : 0 (1)

د92 : التبديل الثالث لنادي الزمالك خروج : إبراهيم حسن دخول : محمد عبد الغني

د93 : كارت أحمر للحارس محمود جنش بعد لمس الكرة من خارج منطقة الجزاء

نادي الزمالك إلي نهائي كأس الكونفدرالية لمواجهة نهضة بركان المغربي بعد الفوز علي حساب النجم الساحلي التونسي بهدف دون رد في مجموع المباراتين

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان

التشكيل الرسمي للزمالك في مواجهة النجم الساحلي