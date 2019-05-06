نتيجة مباراة الأهلي والنجوم اليوم الأحد الموافق 5-5-2019 في الدوري المصري

نتيجة مباراة الأهلي والنجوم اليوم ، ينتظر الكثير من جماهير كرة القدم حوال العالم بداية لقاء الأهلي مباشر اليوم ضد النجوم في واحدة من المباريات الهامة للشياطين الحمر في الدوري المصري هذا الموسم، وهي المباراة التي تحظي باهتمام متابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة، ومن المقرر أن تنطلق أحداث مباراة الأهلي والنجوم بث مباشر اليوم الأحد الموافق 5-5-2019 في الأسبوع 29 من الدوري المصري في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب بتروسبورت.

مباراة الأهلي والنجوم اليوم

ستكون مباراة الأهلي والنجوم مباشر اليوم منقولة عبر قناة أون سبورت الرياضية، وقناة النيل للرياضة

بداية أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي ضد النجوم الآن وسط ترقب جماهيري كبير في كل مكان.

وليد أزارو يسجل الهدف الأول في الدقيقة 6 من زمن اللقاء، وتصبح نتيجة مباراة الأهلي والنجوم حتي الآن هي تقدم الأهلي بهدف دون رد.

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نهاية أحداث الشوط الأول بتفوق الأهلي بهدف دون رد.

بداية أحداث الشوط الثاني.

رمضان صبحي يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 86.

نهاية المباراة بفوز الأهلي بهدفين دون رد.