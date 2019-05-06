CAF ..ملخص ونتيجة مباراة الزمالك والنجم الساحلي | zamalek الى نهائي الكونفدرالية تقام مباراة إياب نصف نهائى الكنفدرالية الإفريقية يوم الأحد 5/5/2019، ويستضيف فريق النجم الساحلى منافسه الزمالك على ملعب سوسة بتونس، ويأمل النجم الساحلى فى تعويض خسارته والتأهل على أرضه وبين جماهيره، فيما يطمح الزمالك فى تحقيق الفوز أو الخروج بأى نتيجة من أجل حسم التأهل لصالحه.

وكان فريق النجم الساحلى قد تأهل فى وصافة المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط من الفوز فى 3 لقاءات والتعادل فى واحد وخسارة مباراتين، وواجه الفريق منافسه الهلال السودانى فى ربع النهائى ونجح فى إقصاءه من البطولة بعد الفوز عليه ذهابا 3-1 وفى الإياب 2-1، ويذكر أن النجم الساحلى قد حقق لقب كأس زايد للأندية العربية بعد تغلبه على الهلال السعودى فى المباراة النهائية بنتيجة 2-1 .

ملخص مباراة الزمالك والنجم الساحلي

بداية المباراة || إياب نصف نهائي الكونفيدرالية النجم الساحلي الزمالك

د 10 || كارت أصفر أول في المباراة من نصيب حمدي النقاز لاعب الزمالك النجم الساحلي ( 0 – 0 ) الزمالك

د37 : فرصة خطيرة لنادي الزمالك لكن عمر السعيد يسدد خارج المرمي النجم : 0 الزمالك : 0 (1)

د41 : عبدالله جمعة ينقذ هدف محقق لنادي النجم الساحلي من علي خط المرمي النجم : 0 الزمالك : 0 (1)

نهاية الشوط الأول || النجم الساحلي : 0 الزمالك : 0 (1)

بداية الشوط الثاني || النجم الساحلي : 0 الزمالك : 0 (1)

د56 : التبديل الأول لنادي الزمالك خروج : محمود كهربا دخول : محمد إبراهيم وكارت أصفر للحارس محمود جنش

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د58 : محمود جنش يرفض التغير رغم الإصابة ويقرار إستكمال اللقاء النجم : 0 الزمالك : 0

د75 : التبديل الثاني لنادي الزمالك خروج : يوسف أوباما دخول : أحمد السيد زيزو

د80 : حمدي النقاز في الموعد وينقذ الزمالك من هدف مؤكد ويخرج الكرة من إمام المرمي النجم : 0 الزمالك : 0 (1)

د92 : التبديل الثالث لنادي الزمالك خروج : إبراهيم حسن دخول : محمد عبد الغني

د93 : كارت أحمر للحارس محمود جنش بعد لمس الكرة من خارج منطقة الجزاء

نادي الزمالك إلي نهائي كأس الكونفدرالية لمواجهة نهضة بركان المغربي بعد الفوز علي حساب النجم الساحلي التونسي بهدف دون رد في مجموع المباراتين

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان