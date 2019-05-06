الزمالك يتأهل لنهائي الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز على النجم الساحلي بمجموع المباراتين بهدف دون...

يستقبل نادي النجم الساحلي نادي الزمالك في مواجهة الإياب من الدور نصف النهائي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، ويسعى نادي النجم الساحلي لتقديم مباراة جيدة وسط جماهيره للتخلص من عقبة الزمالك والصعود للمباراة النهائية من البطولة خاصة بعد خسارته لمباراة الذهاب بهدف نظيف.

مباراة الزمالك والنجم الساحلي

وقد قامت شبكة قنوات بي إن سبورت بإسناد تعليق المباراة لعلي محمد علي ورؤوف خليف ونقلها على قناة beIN sports hd 1 وذلك نظراً لأهميتها بالنسبة للجماهير العربية، ويلعب الزمالك للفوز لتحقيق البطولة خاصة وأنها تُعد البطولة التي لم يحصل عليها نادي الزمالك في تاريخه.

نتيجة مباراة الزمالك والنجم الساحلي

وقد أكد لاعب النجم السابق محمد المكشر أن النجم لديه فرصة كبيرة للفوز خاصة بعد أن تبين أن الزمالك المصري يُعاني من ضعف في الجانب الدفاعي، وقد أكد وائل القباني أيضاً أن نادي الزمالك يُعاني من ضعف في الجانب الدفاعي أيضاً لذا عليه التركيز على مراقبة الخصوم أكثر.