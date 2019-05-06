تأهل الزمالك إلي نهائي الكونفيدرالية بعد التعادل السلبي مع النجم الساحلي

نتيجة مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم، حيث يلتقي اليوم الزمالك مع النجم الساحلي المستضيف في نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية لقاء الإياب في لقاء مرتقب بشدة ينتظر منه الجميع الاثارة والندية في الآداء، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، وتنقل المواجهة عبر قناة bein sport بتعليق المصري أحمد الطيب والتونسي رؤوف خليف، وتمثل المباراة تحديا جديدا للزمالك الذي يبحث عن أول كأس أفريقية منذ ما يقرب 16 عام.

يدخل النجم الساحلي تلك المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز بالبطولة العربية على حساب الهلال السعودي، وتلك المباراة الأولى للفريق بعد الفوز باللقب العربي، أما الزمالك فسيعول على تقدمه بهدف في الذهاب من أجل التأهل، وسيتم نقل المباراة عبر قناة بي ان سبورت الرياضية والتي تقوم بعمل البث عبر تردد قمر النايل سات تردد 12245 معامل التصحيح 4/3 عمودى، لكن هذا بشكل مشفر.

تحلم جماهير الملكي المصري بالمنافسة والصعود للنهائي الأفريقي وأحراز أى لقب أفريقي بات حلم للفريق في الفترة الأخيرة، وسيعتمد الزمالك على كهرباء من أجل التأهل للدور المقبل، وسوف نوفر لكم الرابط الخاص بالمواجهة مباشرة.

تشكيل الزمالك الرسمي

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش

خط الدفاع : عبد الله جمعة – محمود حمدي الونش – محمود علاء – حمدي النقاز

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خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز – محمود عبد المنعم كهربا – يوسف اوباما – ابراهيم حسن

الهجوم : عمر السعيد

ويجلس على مقاعد البدلاء حارس المرمى عماد السيد ومحمد عبد الغني وأيمن حفني وبهاء مجدي والمغربي حميد احداد ومحمد ابراهيم وأحمد زيزو.

ملخص مباراة الزمالك والنجم الساحلي