نتيجة مباراة الزمالك اليوم في إياب نصف نهائي الكونفدرالية ضد النجم الساحلي التونسي “الزمالك...

نتيجة مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم، تتجه أنظار جميع عشاق كرة القدم العربي نجو الملعب الأوليمبي بسوسة، حيث اللقاء المرتقب بين الزمالك والنجم الساحلي في إياب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية، وهي المباراة التي يتوقع الجميع أن تكون واحدة من أقوي مباريات البطولة،حيث ستقام المباراة مساء اليوم الأحد الموافق 5-5-2019 في نصف نهائي الكونفدرالية سيكون في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة وسط أجواء جماهيرية وحماسية كبيرة لمتابعة أحداث اللقاء.

سيضم تشكيل الزمالك اليوم كلا من: حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم “جنش” – الدفاع: حمدي النقاز – محمود علاء – محمود حمدي “الونش” – عبد الله جمعة – الوسط: طارق حامد – محمود عبد العزيز – يوسف إبراهيم “أوباما” (محمد إبراهيم) – محمود عبد المنعم “كهربا” – الهجوم: عمر السعيد.

نتيجة مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم