نتيجة مباراة الأهلي والنجوم اليوم الأحد الموافق 5-5-2019 في الجولة 29 من الدوري المصري

نتيجة مباراة الأهلي والنجوم اليوم في إطار المباراة المؤجلة من الأسبوع 29 في الدوري المصري، تعد مباراة الأهلي والنجوم محط اهتمام ومتابعة الكثير من عشاق كرة القدم، ومن المقرر أن تنطلق أحداث مباراة الأهلي والنجوم اليوم الأحد الموافق 5 مايو 2019 في الجولة التاسعة والعشرون من عمر الدوري المصري على ملعب برج العرب في تمام:
الساعة 19:00 بتوقيت القاهرة
الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة
الساعة 21:00 بتوقيت أبوظبي
وسيقام اللقاء على ملعب بتروسبورت
نتيجة مباراة الأهلي والنجوم
- بداية أحداث الشوط الاول من مباراة الأهلي والنجوم.
- الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 6 من زمن الشوط الاول عن طريق وليد أزارو.
- مباراة الأهلي والنجوم الشوط الثاني، نهاية أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي والنجوم بتقدم الأهلي بهدف دون رد، وينتظر الجميع بداية أحداث الشوط الثاني.
- بداية أحداث الشوط الثاني من المباراة.
- سيطرة للأهلي على مجريات اللقاء خلال الشوط الثاني.
- الهدف الثاني للاهلي عن طريق رمضان صبحي.
- نهاية المباراة بفوز الأهلي بهدفين دون رد.