ملخص نتيجة مباراة الزمالك والنجم الساحلي 0-0 في الكونفيدرالية الأفريقية

نتيجة مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم، يستقبل ملعب اللتوال اليوم قمة كروية كبيرة بين أحد أهم الفرق العربية والأفريقية في كأس الكونفيدرالية الأفريقية، حيث يسعى الزمالك بقيادة المدير الفني السويسري جروي تحقيق التأهل إلي نهائي البطولة لأول مرة في تاريخ النادي.
كان الزمالك قد تأهل إلي هذا الدور على حسينية أغادير المغربي بالفوز بهدف نظيف في مجموع اللقاءين ليضرب موعداً مع النجم الساحلي التونسي في الدور قبل النهائي في قمة عربية منتظرة، وكانت نتيجة مباراة الذهاب انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف احرزه محمود عبد المنعم كهرباء.
الزمالك يحتاج للتسجيل في مباراة اليوم من اجل يصعب المهمة على منافسه، فالتسجيل سيضع أصحاب الأرض تحت الضغط وسيكونوا مطالبين بالرد بثلاثية في حال تسجيل الزمالك لهدف في تلك المواجهة، الزمالك الذي خسر صدارة الدوري المصري لصالح الأهلي عليه تعويض جماهيره بتلك البطولة المنتظرة التي تعد بمثابة حلم وبداية لنادي الزمالك للتعود على الأجواء الأفريقية، الزمالك يغيب عنه فرجاني ساسي بسبب الإصابة بينما مكتملة باقي العناصر، وستبدأ المبارة في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت جمهورية مصر العربية، العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية.
تشكيل النجم الساحلي الرمسي
حراسة المرمى: مكرم البديري.
خط الدفاع: زياد بو غطاس، صدام بن عزيزة، عمر كوناطي.
خط الوسط: وجدي كشريدة، مالك بعيو، كريم العواضي، ماهر الحناشي.
خط الهجوم: ياسين الشيخاوي، إيهاب المساكني، حازم حاج حسن.
ملخص نتيجة مباراة الزمالك
- نزل الفريقين إلي أرضية ملعب المباراة، المباراة بتعليق رؤوف خليف وعلي محمد علي.
- بدأت المباراة الآن تعليق رؤوف خليف ووفرنا لكم الرابط بالأعلى
- بدأت المباراة الآن بين الفريقين وسط حضور جماهيري كبير وتصميم من الفريقين من أجل الصعود للمباراة النهائية لكرة القدم.
- على جانب أخر في الدوري المصري فاز الأهلي بهدفين دون رد على النجوم ويتصدر الدوري المصري لكرة القدم.
- بدأت المباراة وهناك هجوم كبير من النجم الساحلي من أجل أحراز هدف التقدم.
- ويفتقد الفريق لنجمه محمد أمين بن عمر الذي تعرض لإصابة في الرباط الصليبي خلال لقاء الذهاب.
- هجوم من قبل الجماهير على حمدي النقاز بعد ان رمي عليه بعض القاذورات والحكم ينذره.
- محاولات من قبل النجم الساحلي واعتماد على الكور الثابتة الخطيرة فيها الفريق التونسي.
- مرور 25 دقيقة ولا يزال التعادل السلبي قائم بين الزمالك والنجم الساحلي.
- نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون اهداف حتي الآن.
- هكذا انتهي الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي، في انتظار ما سوف يحدث خلال الشوط الثاني.
- الحكم ينذر رسمياً الحارس محمود جنش لتضييع الوقت.
- ماهر الحناشي يحاول إحراز الهدف الأول للنجم لكنه يهدر فرصة محققة.
- نهاية المباراة بالتعادل السلبي وتأهل الزمالك.