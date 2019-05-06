ملخص نتيجة مباراة الزمالك والنجم الساحلي 0-0 في الكونفيدرالية الأفريقية

نتيجة مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم، يستقبل ملعب اللتوال اليوم قمة كروية كبيرة بين أحد أهم الفرق العربية والأفريقية في كأس الكونفيدرالية الأفريقية، حيث يسعى الزمالك بقيادة المدير الفني السويسري جروي تحقيق التأهل إلي نهائي البطولة لأول مرة في تاريخ النادي.

كان الزمالك قد تأهل إلي هذا الدور على حسينية أغادير المغربي بالفوز بهدف نظيف في مجموع اللقاءين ليضرب موعداً مع النجم الساحلي التونسي في الدور قبل النهائي في قمة عربية منتظرة، وكانت نتيجة مباراة الذهاب انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف احرزه محمود عبد المنعم كهرباء.

الزمالك يحتاج للتسجيل في مباراة اليوم من اجل يصعب المهمة على منافسه، فالتسجيل سيضع أصحاب الأرض تحت الضغط وسيكونوا مطالبين بالرد بثلاثية في حال تسجيل الزمالك لهدف في تلك المواجهة، الزمالك الذي خسر صدارة الدوري المصري لصالح الأهلي عليه تعويض جماهيره بتلك البطولة المنتظرة التي تعد بمثابة حلم وبداية لنادي الزمالك للتعود على الأجواء الأفريقية، الزمالك يغيب عنه فرجاني ساسي بسبب الإصابة بينما مكتملة باقي العناصر، وستبدأ المبارة في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت جمهورية مصر العربية، العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

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تشكيل النجم الساحلي الرمسي

حراسة المرمى: مكرم البديري.

خط الدفاع: زياد بو غطاس، صدام بن عزيزة، عمر كوناطي.

خط الوسط: وجدي كشريدة، مالك بعيو، كريم العواضي، ماهر الحناشي.

خط الهجوم: ياسين الشيخاوي، إيهاب المساكني، حازم حاج حسن.

ملخص نتيجة مباراة الزمالك