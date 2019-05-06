نتيجة مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم في الكونفدرالية الإفريقية

نتيجة مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم، يستقبل ملعب سوسة الأوليمبي واحدة من المباريات الهامة بين الزمالك والنجم الساحلي التونسي اليوم الأحد الموافق 5- مايو- 2019 في إطار مباريات العودة بنصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية 2019 ولهذا يبحث جميع عشاق كرة القدم والفريقين عن متابعة نتيجة مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم, مباراة الزمالك والنجم الساحلي في نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

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نتيجة مباراة الزمالك والنجم الساحلي

وتنطلق مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والقدس وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والمغرب وبغداد وفي تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات.

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع اليوم لمواجهة النجم الساحلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم “جنش”

الدفاع: حمدي النقاز – محمود علاء – محمود حمدي “الونش” – عبد الله جمعة

الوسط: طارق حامد – محمود عبد العزيز – يوسف إبراهيم “أوباما” (محمد إبراهيم) – محمود عبد المنعم “كهربا”

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الهجوم: عمر السعيد

القنوات المفتوحة الناقة لمباراة الزمالك والنجم الساحلي مجانا

قناة Idman / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E

قناة IRIB Varzesh / التردد، 11881 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، ARABSAT

قناة ARENA SPORT / القمر يوتلسات عبر التردد 11512 معدل ترميز 3000 استقطاب عمودي

ستكون ضمن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والنجم الساحلي مجانا اليوم قناة تونس الوطنية الأرضية على نايل سات تردد 10795 رأسي معدل الترميز 27500.

ملخص مباراة الزمالك والنجم الساحلي

تشير نتيجة مباراة الزمالك والنجم الساحلي الآن في الشوط الأول للتعادل السلبي بين الفريقين وسط ضغوط كبيرة من جانب عناصر الفريقين بحثاً عن تسجيل هدف التقدم.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي 0-0