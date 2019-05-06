صورة تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة الزمالك والنجم الساحلي مباشرة اليوم في الكونفدرالية|...

ماهي أسماء وتردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والنجم الساحلي مجانا اليوم؟ هو ما يبحث عليه محبي القلعة البيضاء في جوجل اليوم، بجانب موعد مشاهدة مباراة الزمالك اليوم والنجم الساحلي التونسي، في دربي عربي، يجمع الفريقين في مباراة الإياب من جدول مباريات نصف نهائي كاس الكونفدرالية الإفريقية 2018/2019، والتي يستقبل من خلالها النجم الساحلي الزمالك على أرضية ملعب ستاذ برج العرب، في مباراة حسم التأهل إلى مباراة نهائي كاس الكونفدرالية الإفريقية هذا الموسم.

توقيت مباراة الزمالك والنجم الساحلي

مباراة الزمالك اليوم ضد النجم الساحلي الأحد، في مباراة العودة من مباريات نصف نهائي كاس الإتحاد الإفريقي، يدخلها ممثل الكرة التونسية النجم الرياضي الساحلي، بعد التغلب في الدور الماضي، على حساب الهلال السوداني، وفي المقابل الزمالك يدخل مباراة النجم الساحلي اليوم، بعد التغلب في الدور الماضي على حساب حسنية أكادير المغربي.

وكانت نتيجة مباراة الزمالك والنجم الساحلي في مباراة الذهاب من المربع الذهبي، انتهت بفوز الفارس الأبيض نادي الزمالك، وذلك بنتيجة هدف دون، وسجل هدف الزمالك في تلك المباراة، محمود كهربا، مما يجعل مباراة اليوم في الإياب، يدخلها الزمالك، وهو الأقرب من التأهل إلى المباراة النهائية بشكل نسبي، حيث تكفيه نتيجة التعادل، وحتي في حالة الهزيمة بفارق هدف مع التسجيل، سيكون هو المتأهل إلى النهائي، وفي المقابل على النجم التونسي من خلال مباراة الزمالك اليوم، تحقيق نتيجة الفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على شباكه نظيفة، من اجل بلوغ المباراة النهائية.

مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم

بداية مشاهدة الزمالك والنجم الساحلي اليوم الأحد الموافق ل 5مايو 2019 في لقاء العودة والإياب، سيكون ابتداء من الساعة السابعة مساءا بتوقيت غرينتش، الذي يصادف الساعة الثامنة ليلا بتوقيت المغرب المحلي، وفي الساعة التاسعة ليلا بتوقيت مصر المحلي، وفي الساعة العاشرة من ليلة اليوم، بتوقيت مكة المكرمة، وبتوقيت الإمارات ستنطلق متابعة مباراة الزمالك اليوم والنجم الساحلي، في تمام الساعة الحادية عشر قبل منتصف الليل.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والنجم الساحلي مباشرة

القناة الناقلة لمباراة الزمالك اليوم ضد النجم الساحلي مباشرة اليوم الأحد، ستكون هي قناة بي إن سبورت hd 1، وسيتواجد في التعليق على مباراة اليوم بين النجم والزمالك، كل من المعلق رؤوف خليف، بجانب المعلق علي محمد علي.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والنجم الساحلي مباشرة

بخصوص القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والنجم الساحلي مجانا اليوم، ستكون أولا هي تردد قناة تونس الأرضية المفتوحة، على البث الأرضي، وذلك في ظل منح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، حق بث المباراة للفريق صاحب الأرض والجمهور مجانا، على أحد القنوات الأرضية فقط.

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كما ستكون بعض القنوات المفتوحة العالمية، من بين القنوات المجانية الناقلة لمباراة الزمالك والنجم الساحلي مباشرة اليوم، وفي حالة تواجد سنقدمه لكم فتابعونا.

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في التعليقات توقع معنا نتيجة مباراة الزمالك والنجم التونسي اليوم في الإياب.



قبل بداية مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم، تمكن نادي بركان المغربي، من ضمن التأهل الى مباراة نهائي كاس الكونفدرالية الإفريقية 2019، بعد أن تمكن من الفوز في مباراة العودة اليوم، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد.

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