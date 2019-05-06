نتيجة مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم| تأهل الزمالك إلى مباراة نهائي الكونفدرالية الإفريقية

انتهت نتيجة مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم، بنتيجة التعادل السلبي بين الفريقين دون أهداف، وذلك في مباراة الإياب من مباريات نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية 2019، ليضمن بذلك الزمالك، التأهل إلى موعد مباراة نهائي كاس الكونفدرالية الإفريقية 2019.

مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم في مباراة العودة، من مباريات كأس الكونفدرالية الافريقية اليوم، وذلك في مباريات دور النصف النهائي، وفي الأسفل ستجدون تفاصيل مباراة الزمالك والنجم اليوم.

مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم

بداية مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم الأحد 5-5-2019، في مباراة الإياب من دور النصف النهائي من الكونفدرالية الإفريقية 2019.

التوقيت البلد 19.00 بتوقيت غرينتش العالمي 20.00 بتوقيت تونس والجزائر 21.00 بتوقيت مصر المحلي والسودان 22.00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والنجم الساحلي مباشرة اليوم، ستكون هي قناة بي ان سبورت hd 1، وسنقدم لكم اسم معلق المباراة فورا الإعلان عليهم، ومن هنا تجدون تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والنجم الساحلي مجانا.

Advertisements

ومن المنتظر أن يتواجد في التعليق على مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم في مباراة الإياب، معلقين وهما كل من المعلق رؤوف خليف، على القناة الصوتية الأولى، وعلى القناة الصوتية الثانية سيتواجد في التعليق المعلق علي محمد علي.

شاهد من هنا:

تردد قناة تونس الوطنية المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والنجم الساحلي مجانا اليوم.

موعد شهر رمضان 2019 في الدول العربية.