ملف الأحد..الزمالك يتأهل لنهائي الكونفدرالية.. والأهلي يرتقي لصدارة الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم الأحد الموافق 5 مايو 2019.

الزمالك يتأهل لنهائي الكونفدرالية بعد الإطاحة بالنجم الساحلي

تأهل فريق الزمالك لنهائي الكونفدرالية الأفريقية، مساء اليوم الأحد، بعد التعادل بدون أهداف في إياب نصف نهائي البطولة.

بالفيديو.. لاعبو الصفاقسي يعتدون على حكم مباراة نهضة البركان بالكونفدرالية

قام لاعبو الصفاقسي التونسي الاعتداء بالأيدي على الحكم السنغالي ماجيتي نداي عقب نهاية مباراة نهضة البركان في إياب نصف نهائي مسابقة الكونفدرالية.

صراع مثير للتأهل للأبطال.. تشيلسي يضمن.. وآرسنال في مهمة مستحيلة

قبل نهاية الدوري الإنجليزي بجولة تحدد ملامح الفرق المتأهلة لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل حيث كان الصراع خلال الأسابيع الماضية بين توتنهام وتشيلسي وآرسنال ومانشستر يونايتد على بطاقتين بعد ضمان فريقي ليفربول ومانشستر سيتي التأهل في النسخة المقبلة.

دياز يتحدث عن حظوظ بيراميدز في المنافسة على الدوري

أكد الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لفريق بيراميدز، أن تعادل فريقه أمام المصري، جعل حظوظ فريقه في المنافسه على الدوري تقلصت، في ظل لعبه مباريات أكثر من الأهلي والزمالك.

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طريق الزمالك.. الاتحاد يُقصي الإسماعيلي ويتأهل لنصف نهائي الكأس

تأهل الاتحاد السكندري إلى نصف نهائي كأس مصر، بعد الفوز على حساب الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

الأهلي يرتقي لصدارة الدوري بثنائية في شباك النجوم

حقق الأهلي فوزًا على حساب النجوم بهدفين نظيفين، ضمن مؤجلات الأسبوع الـ29 لمسابقة الدوري.

حجازي يواجه المحمدي في الأدوار الإقصائية المؤهلة إلى البريميرليج

انتهت مباريات الجولة الأخيرة من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "الشامبيونشيب"، وتم حسم المقاعد الأربعة المؤهلة من المركز الثالث إلى السادس، إلى مرحلة الـ"بلاي أوف" الإقصائية التي تؤهل إلى منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

أبو تريكة: تواصلت مع صلاح.. لكنه يحاول نسيان هذا اللاعب

أكد محمد أبو تريكة، لاعب الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أنه تواصل مع مواطنه محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي للاطمئنان عليه بعد الإصابة التي تعرض لها أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي.

أول رد رسمي من بريزنتيشن على أزمتها مع الأهلي

أصدرت شركة "بريرنتيشن سبورتس" راعي الكرة المصرية بيانًا رسميًا لتوضيح سبب أزمتها المالية مع أندية الدوري المصري الممتاز.