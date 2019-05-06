خاص| محمد صلاح يغيب عن مواجهة ليفربول وبرشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تأكد غياب النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول عن مواجهة برشلونة الإسباني، غدًا الثلاثاء، في إطار مباريات الإياب من الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وعلم الخليج 365، أن محمد صلاح لن يتمكن من اللحاق بالمواجهة المقبلة لليفربول، بسبب الإصابة التي تعرض لها في لقاء نيوكاسل بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان صلاح قد تعرض لإصابة قوية في الرأس خلال مواجهة ليفربول ونيوكاسل، ليغادر على إثرها ملعب اللقاء محمولًا على نقالة.

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وكانت صحيفة دايلي ميل الإنجليزية قد نوهت في تقرير لها مساء الأحد، إلى أن صلاح قد يغيب عن تدريبات ليفربول حتى يوم السبت المقبل.

وسيخضع صلاح لاختبار وفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة، من أجل تحديد موعد عودته إلى تدريبات ليفربول المقبلة.

الجدير بالذكر أن ليفربول سيلتقي مع برشلونة غدًا الثلاثاء، قبل أن يواجه وولفرهامبتون يوم الأحد المقبل في ختام مباريات الريدز بالبريميرليج.