شكوك حول مشاركة محمد صلاح أمام برشلونة

كشفت تقارير إسبانية عن احتمالية عدم مشاركة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي أمام برشلونة في مباراةالإياب، والتي من المقرر لها مساء غد الثلاثاء، ضمن نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وقالت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية إن فرصة محمد صلاح للمشاركة أمام برشلونة في مباراةالإياب ضعيفة بسبب الإصابة.
وأشارت إلى أنه بناءً على نصيحة أطباء نادي ليفربول، صلاح لن يلعب مباراة برشلونة.
وكان صلاح قد أصيب خلال مباراة فريقه أمام نيوكاسل، بعد اصتدامه مع حارس نيوكاسل
وطمئن كلوب مدرب الريدز، جماهير الفريق على صلاح، حيث قال: "صلاح في حالة جيدة و شاهد المباراة من غرفة تغيير الملابس، سنجري فحوصات طبية من أجل الاطمئنان اكثر عليه".
ويستعد ليفربول لمواجهة برشلونة على ملعب "أنفيلد" غدًا، ضمن مباراة الإياب، وكان ليفربول خسر مباراة الذهاب أمام برشلونة بثلاثية نظيفة.
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