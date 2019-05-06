رياضة | موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفيدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفيدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلعب نادي الزمالك مع نهضة بركان المغربي يوم 19 مايو في ذهاب نهائي بطولة الكونفيدرالية على أن يقام لقاء العودة يوم 26 في مصر.

كشف أمير مرتضى منصور مدير الكرة بنادي الزمالك عن أنه يتمنى تأجيل مباريات الفريق بالدوري بعد التأهل لمباراة نهضة بركان المغربي في نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

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وقال أمير مرتضى في تصريحات تليفزيونية:" أتمنى أن يحدث تنسيق بين إدارة نادي الزمالك واتحاد الكرة لتأجيل مباريات الفريق بالدوري للاستعداد للمباراة النهائية لأن لقب كأس الكونفيدرالية لا يقل عن الفوز بأمم إفريقيا لذلك يجب أن يقف اتحاد الكرة خلف الفريق كونه ممثل مصر حاليا في بطولة هامة".

وأضاف: غياب محمود جنش عن النهائي بالتأكيد مؤثر، لكن الزمالك يملك البدائل القوية كعماد السيد وعمر صلاح، والجميع سيكون على قدر كبير من المسوؤلية في مواجهة النهائي".