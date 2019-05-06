سرقة منزل لاعب برشلونة أرثر ميلو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض منزل النجم البرازيلي آرثر ميلو، لاعب وسط فريق برشلونة الإسباني، إلى السرقة وذلك خلال تأديته إحدى المباريات مع فريقه مؤخرا.

وكالة “فرانس برس”، الفرنسية، ذكرت أن واقعة سرقة منزل آرثر وقعت خلال تأدية اللاعب مباراة مع فريقه على ملعب “كامب نو”، حيث وقع منزله ضحية لصوص سرقوا مجوهرات وساعة روليس ثمينة.

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صحيفة “ال تاكيغرافو” أشارت إلى أن لصين قاما بتهديد شقيق اللاعب باولو هنريكي العائد من ملعب “كامب نو” إلى المنزل بسكين ومفك استخدماه لفتح نافذة المنزل، موضحة أن شرطة برشلونة تقوم بالتحقيق بالحادثة التي وقعت بمنطقة بيدرالبيس في ضواحي المدينة الكاتالونية.

يشار إلى أن آرثر ميلو يبلغ من العمر 22 عاما، وهو قادم مطلع الموسم من غريميو البرازيلي مقابل نحو 40 مليون يورو، إلى صفوف فريق برشلونة الإسباني، الذي يدربه إرنستو فالفيردي.

وتعرض عدد من لاعبي برشلونة للسرقة خلال مبارياتهم في الآونة الأخيرة على غرار جيرار بيكيه، البرازيلي فيليبي كوتينيو، جوردي ألبا والغاني كيفن برنس بواتنج.