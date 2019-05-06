انت الان تتابع محمد صلاح: «نفسي أشوف عبد الله جمعة وأسلم عليه» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٠٦ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٦ ص

تحدث محمد صلاح المدير الفني لنادي مصر عن أداء عبد الله جمعة لاعب نادي الزمالك، معلقًا: «نفسي أشوفه وأسلم عليه تقديرًا مني لدوره مع الفريق هذا الموسم، ولو فوزنا بأي بطولة سيكون عبد الله جمعة بعد ربنا هو السبب فيها». وأضاف صلاح، في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: «عبد الله متفاهم مع كهربا بشكل مميز للغاية ويخوض مباراة مهمة في مركز غير مركزه». وبسؤاله عن رأيه في أحداث اللقاء علق قائلاً: «الزمالك قرأ فريق النجم الساحلي جيدًا لذا نجح في حسم التأهل، كهربا كان لابد أن يكون في الملعب ولا يخرج».

وتابع: «كزملكاوي لم أكن أرى خروج كهربا موفق، كان يجب أن يكون في الملعب، لأنه يجيد التعامل مع الكرة في الدقائق الأخيرة، خاصًة مع وجود مساحات في دفاع النجم الساحلي». وتأهل الزمالك إلى نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعدما نجح في إقصاء النجم الساحلي التونسي بعد التعادل سلبيًا في إياب قبل

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