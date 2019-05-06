انت الان تتابع تعليق ناري لعماد متعب على فرص لاعبي الأهلي الضائعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ٠٥ مايو ٢٠١٩ - ١١:٤٦ م
أكد عماد متعب، مهاجم النادي الأهلي السابق، أن الظروف تساعد الفريق الأحمر في الفترة الأخيرة، وأنه اقترب من الحفاظ على لقب الدوري الممتاز، لكن البطولة ما زالت في الملعب. وحقق الأهلي فوزًا هامًا على النجوم مساء الأحد، ليعود لاعتلاء صدارة جدول ترتيب الدوري، متفوقًا على بيراميدز أقرب منافسيه بفارق نقطتين، وله مباراتان مؤجلتان، ووصل الفريق الأحمر إلى الصدارة بعدما رفع رصيده إلى النقطة 67 في المركز الأول، ليوسع الفارق أيضًا مع غريمه التقليدي الزمالك، إلى 7 نقاط، لكن الفريق الأبيض له مباراتان إضافيتان.
وأشار متعب، خلال تصريحاتة لقناة ON sport، إلى أن بيراميدز ابتعد بشكل كبير عن المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم، بعد تعادله مع المصري، موضحًا أن المنافسة على اللقب الآن انحصرت بين الأهلي والزمالك. وعن الفرص الضائعة للاعبي المارد الأحمر، في المباريات الأخيرة، يرى القناص أن تلك الفترة لا تحتمل إهدار كل
وأشار متعب، خلال تصريحاتة لقناة ON sport، إلى أن بيراميدز ابتعد بشكل كبير عن المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم، بعد تعادله مع المصري، موضحًا أن المنافسة على اللقب الآن انحصرت بين الأهلي والزمالك.
وعن الفرص الضائعة للاعبي المارد الأحمر، في المباريات الأخيرة، يرى القناص أن تلك الفترة لا تحتمل إهدار كل هذه الفرص المحققة للتهديف، خاصة أن هناك مباريات قد لا تتاح فيها سوى فرصة وحيدة للتسجيل، لذلك يجب استغلال كل فرصة.
وواصل: «من المهم أن يحافظ اللاعبين على تركيزهم بالشكل الكامل في نهاية الموسم، وهذا هو الفارق بين اللاعب الكبير واللاعب الصغير، والأمر الإيجابي روح لاعبي الأهلي هي أكثر الأمور الإيجابية، مشيرًا إلى أن رمضان صبحي، وصالح جمعة يصنعان الفارق مع الفريق بشكل إيجابي وواضح في المباريات الأخيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر تعليق ناري لعماد متعب على فرص لاعبي الأهلي الضائعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.