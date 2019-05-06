انت الان تتابع تعليق ناري لعماد متعب على فرص لاعبي الأهلي الضائعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٠٥ مايو ٢٠١٩ - ١١:٤٦ م

أكد عماد متعب، مهاجم النادي الأهلي السابق، أن الظروف تساعد الفريق الأحمر في الفترة الأخيرة، وأنه اقترب من الحفاظ على لقب الدوري الممتاز، لكن البطولة ما زالت في الملعب. وحقق الأهلي فوزًا هامًا على النجوم مساء الأحد، ليعود لاعتلاء صدارة جدول ترتيب الدوري، متفوقًا على بيراميدز أقرب منافسيه بفارق نقطتين، وله مباراتان مؤجلتان، ووصل الفريق الأحمر إلى الصدارة بعدما رفع رصيده إلى النقطة 67 في المركز الأول، ليوسع الفارق أيضًا مع غريمه التقليدي الزمالك، إلى 7 نقاط، لكن الفريق الأبيض له مباراتان إضافيتان.

وأشار متعب، خلال تصريحاتة لقناة ON sport، إلى أن بيراميدز ابتعد بشكل كبير عن المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم، بعد تعادله مع المصري، موضحًا أن المنافسة على اللقب الآن انحصرت بين الأهلي والزمالك. وعن الفرص الضائعة للاعبي المارد الأحمر، في المباريات الأخيرة، يرى القناص أن تلك الفترة لا تحتمل إهدار كل

Advertisements