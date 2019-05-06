انت الان تتابع حكم دولي: «حارس الزمالك كان بيمثل.. وقرار طرده خاطئ» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ٠٦ مايو ٢٠١٩ - ١٢:١٩ ص
الزمالك
تحدث ياسر عبد الرؤوف، الحكم الدولي السابق عن ارتداء عمر السعيد مهاجم الزمالك لقميص جنش بعد طرده في مباراة النجم الساحلي بنفس رقم القميص. وقال عبد الرؤوف في تصريحات تليفزيونية، «ما حدث خطأ قانوني من جانب حكم المباراة، وفي الظروف العادية المفروض الحكم يأخد التي شيرت ويغير الرقم، ولكن في الظروف دي في المباراة محدش دماغه هتروح لتغيير الرقم». واستكمل: «اللاعب معروف لدى الحكم بالرقم وليس الاسم، بالورقة والقلم كان لازم يغير رقم التي شيرت ولكن ما حدث لن يؤثر على نتيجة المباراة أو يكون سبب في إعادة اللقاء».
وتابع: «قلة خبرة حكم مباراة الزمالك والنجم الساحلي أثرت عليه في بعض القرارات، لكن أدائه كان مرضيًا، رغم تحفزه ضد لاعبي الزمالك وظهر ذلك في إنذار النقاز وجنش». وواصل: «أرى أن حارس مرمى الزمالك كان بيمثل، لكن الإنذار الأول الذي حصل عليه كان مبكرًا وكان يجب الإنتظار قبل إشهاره، وأن الكاميرات
وتابع: «قلة خبرة حكم مباراة الزمالك والنجم الساحلي أثرت عليه في بعض القرارات، لكن أدائه كان مرضيًا، رغم تحفزه ضد لاعبي الزمالك وظهر ذلك في إنذار النقاز وجنش».
وواصل: «أرى أن حارس مرمى الزمالك كان بيمثل، لكن الإنذار الأول الذي حصل عليه كان مبكرًا وكان يجب الإنتظار قبل إشهاره، وأن الكاميرات لم تظهر الكرة إن كانت من داخل أو خارج الصندوق، ولو إفترضنا انها من الداخل لا تستوجب حصوله على إنذار».
وتأهل الزمالك إلى نهائي الكونفدرالية الأفريقية، بعد إقصائه النجم الساحلي التونسي بالتعادل سلبيًا في إياب نصف النهائي، الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، على الملعب الأولمبي بسوسة، مستفيدًا من فوزه ذهابًا 1-0.
ويواجه الأبيض نهضة بركان المغربي في النهائي المقرر اقامة المواجهة الأولى له يوم 19 مايو، على أن تقام مواجهة العودة في مصر يوم 26 من نفس الشهر.
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