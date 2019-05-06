انت الان تتابع لأول مرة في تاريخه.. الزمالك إلى نهائي الكونفيدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٠٥ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٥٩ م

تأهل فريق الزمالك إلى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما نجح في إقصاء النجم الساحلي التونسي بعد التعادل سلبيًا في إياب قبل النهائي، الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، على الملعب الأولمبي بسوسة، مستفيدًا من فوزه ذهابًا بهدف نظيف، ويواجه الفارس الأبيض نظيره نهضة بركان المغربي الذي نجح في إقصاء الصفاقسي التونسي، ومن المقرر أن تقام المواجهة الأولى يوم 19 مايو في المغرب، على أن تقام مواجهة العودة في مصر يوم 26 من الشهر نفسه. الزمالك قدم عرضًا دفاعياً جيداً وحقق هدفه في الخروج بشباكه نظيفة من اللقاء ليتأهل إلى نهائي بطولة الكونفدرالية لأول مرة.

فريق النجم الساحلي فرض سيطرته على مجريات الأمور، في المقابل تراجع لاعبي الزمالك للحفاظ على نظافة الشباك، وتبادل الفريقين الكرة، وفي الدقيقة 42، أنقذ عبد الله جمعة الفارس الأبيض من هدف محقق، عندما أبعد الكرة من على خط المرمى، لينتهي الشوط الأول سلبيا. وفي الشوط الثاني تواصلت السيطرة التونسية، لكن دون

Advertisements