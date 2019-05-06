ضمك يلحق بغريمه أبها للممتاز .. و عسير موعودة بـ « ديربي تاريخي »

جدة - عمرو شويل الخليج 365-عسير-ابراهيم ال صالح

صعد نادي ضمك إلى الدوري السعودي للمحترفين الموسم القادم 2019-2020م، و تعرض ضمك لخسارة أمام نادي الطائي بحائل، و لكن الخسارة لم تمنعه من الصعود، و ذلك بعد التعثر الذي تعثره فريق العدالة أمام القيصومة بالأحساء حيث تعادلوا سلباً و كذلك تعثر الخليج أمام نادي العين بالباحة حيث خسر بهدف دون رد

Advertisements

و يعد ضمك ثاني الصاعدين بعد صعود الغريم التقليدي له نادي ابها في الجولة الماضية، و يأتي أبها في المركز الأول برصيد 67 نقطة، و ذلك بعد فوزه على نجران بثلاثة أهداف لهدف وحيد، و يأتي ضمك ثانياً برصيد 63 نقطة و العدالة في المرتبة الثالثة برصيد 59 نقطة و الخليج رابعاً برصيد 58 نقطة و سيلتقي في الجولة ماقبل الاخيرة الـ37 العدالة و الخليج في تحديد المركز الثالث بينما ابها سيواجه القيصومة بالقيصومة و ضمك سيواجه العين بخميس مشيط و في الجولة الاخيرة يلتقي ابها بالخليج في ابها و ضمك بالعدالة في الأحساء و على أثرها سيحدد الصاعد الثالث و الذي سيلعب الملحق مع صاحب المركز الـ13 من دوري الامير محمد بن سلمان للمحترفين

جدير بالذكر هي المرة الأولى التي يتواجد بها ناديين من منطقة عسير في الدوري السعودي للمحترفين و للمرة الثانية التي يتواجد ناديين من المنطقة الجنوبية في الدوري السعودي للمحترفين، حيث كانت المرة الأولى في دوري 2008-2009م حيث تواجد فريق نجران و ابها آنذاك و هبط رسمياً أبها

يذكر أن ضمك صعد للدوري السعودي للمتاز لأول مرة في تاريخه و سيكون لقب دوري محمد بن سلمان للدرجة الاولى بين فريقي ضمك و ابها .