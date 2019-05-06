الان تتابع ضمك يلحق بغريمه أبها للممتاز .. و عسير موعودة بـ « ديربي تاريخي » والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365-عسير-ابراهيم ال صالح
صعد نادي ضمك إلى الدوري السعودي للمحترفين الموسم القادم 2019-2020م، و تعرض ضمك لخسارة أمام نادي الطائي بحائل، و لكن الخسارة لم تمنعه من الصعود، و ذلك بعد التعثر الذي تعثره فريق العدالة أمام القيصومة بالأحساء حيث تعادلوا سلباً و كذلك تعثر الخليج أمام نادي العين بالباحة حيث خسر بهدف دون رد
و يعد ضمك ثاني الصاعدين بعد صعود الغريم التقليدي له نادي ابها في الجولة الماضية، و يأتي أبها في المركز الأول برصيد 67 نقطة، و ذلك بعد فوزه على نجران بثلاثة أهداف لهدف وحيد، و يأتي ضمك ثانياً برصيد 63 نقطة و العدالة في المرتبة الثالثة برصيد 59 نقطة و الخليج رابعاً برصيد 58 نقطة و سيلتقي في الجولة ماقبل الاخيرة الـ37 العدالة و الخليج في تحديد المركز الثالث بينما ابها سيواجه القيصومة بالقيصومة و ضمك سيواجه العين بخميس مشيط و في الجولة الاخيرة يلتقي ابها بالخليج في ابها و ضمك بالعدالة في الأحساء و على أثرها سيحدد الصاعد الثالث و الذي سيلعب الملحق مع صاحب المركز الـ13 من دوري الامير محمد بن سلمان للمحترفين
جدير بالذكر هي المرة الأولى التي يتواجد بها ناديين من منطقة عسير في الدوري السعودي للمحترفين و للمرة الثانية التي يتواجد ناديين من المنطقة الجنوبية في الدوري السعودي للمحترفين، حيث كانت المرة الأولى في دوري 2008-2009م حيث تواجد فريق نجران و ابها آنذاك و هبط رسمياً أبها
يذكر أن ضمك صعد للدوري السعودي للمتاز لأول مرة في تاريخه و سيكون لقب دوري محمد بن سلمان للدرجة الاولى بين فريقي ضمك و ابها .
كانت هذه تفاصيل خبر ضمك يلحق بغريمه أبها للممتاز .. و عسير موعودة بـ « ديربي تاريخي » لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.