شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عزمي مجاهد: الزمالك تأهل إلى نهائي الكونفدرالية بـ«جدارة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أمير عزمي مجاهد، المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن «لاعبي الفريق قدموا أداء تكتيكيا مميزا في مواجهة النجم الساحلي التونسي».

أضاف: «لم نحصد البطولة بعد، وهناك مواجهتين غاية في الصعوبة أمام نهضة بركان المغربي، لكن اللاعبين استحقوا الصعود للمباراة النهائية للكونفدرالية».

وتأهل الزمالك للدور النهائي لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية بعد تعادله مع النجم الساحلي التونسي سلبيا في سوسة، وفوزه بمباراة الذهاب بهدف نظيف.