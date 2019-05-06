شكرا لقرائتكم خبر عن مكافأة 100 ألف جنيه لكل لاعب في الزمالك بعد التأهل لنهائي الكونفدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر رئيس نادي الزمالك صرف مكافأة 100 ألف جنيه لكل لاعب في الفريق الأول لكرة القدم بعد التأهل للمباراة النهائية في الكونفدرالية.

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نجح الزمالك في التأهل لنهائي الكونفدرالية الأفريقية، بعدما أطاح بالنجم الساحلي التونسي عقب التعادل سلبيًا في إياب الدور قبل النهائي.

أنهى الزمالك لقاء الذهاب بهدف نظيف في مصر، قبل أن ينجح في الوصول للتعادل في لقاء الإياب الذي أقيم في مدينة سوسة التونسية.

ويواجه الزمالك في الدور النهائي نهضة بركان المغربي الذي نجح في إقصاء الصفاقسي التونسي بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.