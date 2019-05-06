شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل بن مشعل: التعاون حقق الحلم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الدهش (بريدة)

اعتبر أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل، هذا العام بمثابة عام رياضي مميز في منطقة القصيم، وذلك بعد صعود ناديي البكيرية والتقدم لمصاف أندية الدرجة الأولى والختام بحصول نادي التعاون على كأس الملك وهو الإنجاز الأبرز.

وكشف أمير القصيم عن مكالماته المستمرة مع إدارة النادي لتحفيز اللاعبين قائلاً «كنت أنتظر فراغ اللاعبين من تمارينهم لإيصال رسالة لهم وهي إذا كنتم تلعبون بالملعب بأقدامكم وأجسادكم فنحن في القصيم معكم في مشاعرنا وقلوبنا وكذلك جميع محبي التعاون في المملكة، ونحمد الله أن هذا الحلم تحقق ونشاهده الآن على أرض الواقع»، مختتماً حديثه بالشكر للملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

الجدير بالذكر أن نادي التعاون أقام مساء أمس احتفالاً في مقر المنشأة الجديدة بحصول فريق كرة القدم الأول على كأس الملك، إذ بدئ الحفل بكلمة رئيس هيئة أعضاء الشرف بالنادي علي التويجري وكلمة رئيس النادي محمد القاسم وكلمة لرئيس مكتب رعاية الشباب بالقصيم عبدالعزيز السناني، وتخلل الحفل عرض فيلم «مسيرة بطل» وسط تفاعل جماهيري من الحضور في الصالة المغلقة بالنادي، وأدى العرضة السعودية في ختام الحفل.