شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهيئة يعتمد إدارة البدائع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) اعتمد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل مجلس إدارة نادي البدائع بمحافظة البدائع بمنطقة القصيم لمدة 4 سنوات برئاسة عبدالرحمن بن ناصر النويصر، وعضوية كل من: محمد بن عبدالله الجميعي (نائبا للرئيس)، رائد بن سليمان العضيب (أمينا عاما)، بدر بن فيحان الحربي (أمينا للصندوق)، حمد بن علي النفيسة (عضوا)، علي بن صالح التويجري (عضوا)، وفهد بن علي النفيسة (عضوا).

اعتمد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل مجلس إدارة نادي البدائع بمحافظة البدائع بمنطقة القصيم لمدة 4 سنوات برئاسة عبدالرحمن بن ناصر النويصر، وعضوية كل من: محمد بن عبدالله الجميعي (نائبا للرئيس)، رائد بن سليمان العضيب (أمينا عاما)، بدر بن فيحان الحربي (أمينا للصندوق)، حمد بن علي النفيسة (عضوا)، علي بن صالح التويجري (عضوا)، وفهد بن علي النفيسة (عضوا).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الهيئة يعتمد إدارة البدائع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.