شكرا لقرائتكم خبر عن «الهجن والعرب 2» مبادرة بجوائز قيمة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

يطلق الاتحاد السعودي للهجن غداً مبادرة «الهجن والعرب 2» عبر حساباته الرسمية في منصات التواصل الاجتماعي من خلال الوسم #الهجن_والعرب2.

وأوضح الاتحاد السعودي للهجن، بأن المبادرة تهدف إلى نشر المعلومات عن الهجن ورفع ثقافة جمهور ومحبي هذه الرياضة ونشر المعلومات التاريخية. وتعبر المبادرة «الهجن والعرب الثانية» التي يوافق انطلاقها أول أيام رمضان المبارك، امتدادا لمبادرة العام الماضي حيث تختص بنشر المعلومات عن ثقافة الهجن عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأشار اتحاد الهجن إلى أن المبادرة تصحبها مسابقة ثقافية تُطرح من خلالها أسئلة عن رياضة الهجن، ومعلومات تاريخية عن المسابقات تحت ظل قيادتنا الحكيمة، بالإضافة لهوية رمضانية دينية خلال شهر رمضان المبارك، وسوف يتم بث أسئلة يومية بجوائز عبارة عن أجهزة ذكية حديثة للفائزين، داعياً الجميع لمتابعة حسابات الاتحاد السعودي للهجن عبر مواقع التواصل الاجتماعي @SCRFSA، والاستفادة من المعلومات التاريخية للهجن.