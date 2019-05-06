شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيلة فيتوريا للوصل مدمجة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

استقر مدرب النصر البرتغالي روي فيتوريا على الأسماء التي سيلعب بها أمام فريق الوصل الإماراتي غدا (الثلاثاء) على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن الجولة الـ5 من دوري أبطال آسيا، إذ يحتاج الفريق النصراوي إلى 3 نقاط مع تعثر الزوراء بالتعادل أو الهزيمة لحجز بطاقة التأهل رسميا.

وسيزج فيتوريا بتشكيلة مزيجة من اللاعبين الأساسيين والاحتياطيين، وإراحة بعض العناصر لمباراة الحزم الحاسمة بالدوري يوم السبت القادم. وسيبدأ فيتوريا المباراة بتشكيلة مكونة من:

الحارس الأسترالي براد جونز وأمامه عبدالرحمن العبيد وعمر هوساوي وعبدالله مادو وعوض خميس، وسيلعب بمحور الارتكاز كل من عبدالعزيز الجبرين وعبدالرحمن الدوسري، وأمامهما يحيى الشهري وفهد الجميعة وجوليانو، وسيقود خط المقدمة عبدالله آل سالم، فيما يتجه لوضع المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله والمدافع البرازيلي ما يكون على دكة البدلاء للاستعانة بخدماتهما إذا دعت الحاجة، إلى جانب عدد من العناصر الشابة كنواف الفرشان وراكان الشملان وفراس البريكان. ونبه فيتوريا الثلاثي عبدالعزيز الجبرين وعوض خميس وعبدالرحمن العبيد، على عدم الحصول على بطاقات صفراء حتى لا يغيبوا عن لقاء ذوب آهن الإيراني في الجولة الأخيرة التي ستلعب بكربلاء بالعراق. وفي الوقت الذي طالب فيتوريا الجهاز الطبي بسرعة تجهيز عبدالله الخيبري لمباراة الحزم، فإن المغربي نور الدين امرابط انخرط بالتدريبات وسيكون ضمن الأسماء المشاركة في مباراة الحزم بعد تعافيه من الإصابة.