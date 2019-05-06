شكرا لقرائتكم خبر عن سييرا يجهز الشمراني وبرناوي للريان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

ينهي مدرب الاتحاد سييرا مخططاته الفنية لمباراة الريان القطري غدا (الثلاثاء) على استاد حمد بن جاسم بنادي السد القطري في الدوحة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، من خلال مناورة كروية اليوم (الإثنين) سيعتمد فيها النهج الفني الذي سيتبعه في هذه المواجهة، والتشكيلة الأساسية التي سيخوض بها الاستحقاق الآسيوي المهم.

ومن المتوقع أن تشهد القائمة الاتحادية مشاركة الثنائي الظهير الأيمن ياسين برناوي، والمهاجم ناصر الشمراني، إلى جانب بقية اللاعبين، ويطمح المدرب الاتحادي لتحقيق فريقه الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل ضمان التأهل لدور 16 في البطولة الآسيوية. وكانت بعثة العميد وصلت إلى الدوحة أمس، وحرص المدرب سييرا على أداء اللاعبين لمران مسائي.

من جانب آخر، يواصل الخماسي الأجنبي داكوستا، وكريم الأحمدي، وجوناس، وردريغيز، وبريجوفيتش تدريباتهم بمقر النادي لعدم قيدهم في البطولة الآسيوية التي يشارك فيها العميد بالرباعي جورمان، سانوجو، رومارينهو، وفيلانويفا.