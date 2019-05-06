شكرا لقرائتكم خبر عن باسم خياط لـ«الخليج 365»: مصيري مرتبط بالخيمي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حاوره: عبدالله الثبيتي

كشف عراب يد فريق الوحدة المشرف العام على اللعبة وعضو مجلس الإدارة باسم خياط في حديثه لـ«الخليج 365»، عقب تحقيق ثلاثية الموسم، أن هناك خلطة سحرية حولت يد الوحدة المكفوفة عن تحقيق الإنجاز إلى يد تحصد أي لقب بطولة تكون طرفا فيه، وأن الطريق الذي سلكه فريقه هذا العام نحو تحقيق ثلاثية الموسم والتأهل إلى بطولة العالم للأندية لم يكن ورديا، «بل واجهنا صعوبات تغلبنا عليها بالمال والدعم المعنوي وجلب عناصر قلبت موازين القوة في المنافسات لصالحنا»، وأعلن أيضا جلب جهاز إداري وإبرام تعاقدات مع نجوم دوليين ورحيل الجهاز الفني الحالي بقيادة المدير الفني محمد مسعودي وعدنان بلحارث. وإليكم تفاصيل الحوار:

• في البداية نود أن نعرف ما هي الخلطة السحرية التي أنجبت ليد الوحدة ثلاثية الموسم والتأهل إلى بطولة أندية كأس العالم في إنجاز غير مسبوق لأنديتنا المحلية وتحديدا الوحدة؟

•• هذه الإنجازات تحققت بفضل الله أولا ثم بالفكر الإداري الذي عمل بمهنية عالية منذ بداية الموسم، إذ حددنا احتياجاتنا وأعددنا خطة شاملة تحدد مهمات كل شخص دون الاتكالية على طرف معين، وقد أدى الكل مهماته على أكمل وجه، كما حددنا قبل انطلاقة الموسم احتياجاتنا من اللاعبين المحليين والأجانب وأهم عوامل الإنجاز، وكنا نعمل كأسرة واحدة، وكنت قريبا من اللاعبين في التدريبات اليومية والمباريات الرسمية حتى خارج أرضنا ونجتمع على لقمة العيش في منتصف الأسبوع عندي في المنزل، أو في أي مطعم، وبذلك خلقنا أجواء صحية وثقة بين كافة العناصر الفنية والإدارية واللاعبين، وكنت أمنح مكافأة الفوز عقب كل انتصار.

• هل كنت تتوقع تحقيق هذه الإنجازات في موسم واحد، وهل كان وضع الفريق حينما تسلمت مهمات الإشراف جاهزا للانتصارات؟

•• كنت متفائلا بأننا نستطيع عمل إنجازات، حينما اجتمعت مع المشرف السابق على اللعبة عبدالله مسعود، وقال لي كلمة أتذكرها حتى هذه اللحظة: نريد دعما ماديا ومعنويا وخطة إعداد جيدة وسوف تكون جميع كؤوس بطولات الموسم على مكتبك، فبدأنا سويا مع الزميل عبدالله مسعود بجلب عناصر مؤثرة سجلت إضافة فنية للفريق، وهم ماجد أبوالرحى من مضر، وتركي ينبعاوي من الأهلي الذي انتقل رسميا للوحدة، وجلبنا عناصر من النور عن طريق الإعارة، وهم مجتبى آل سالم، ومهدي آل سالم، وعبدالله عباس، وكذلك جلبنا بنظام الإعارة لاعب منتخب البحرين جاسم السلاطنة، وجميع هذه العناصر ساهمت بشكل مباشر في جلب ثلاثية الموسم والتأهل إلى كأس العالم، لأنه بصراحة لم يكن طريقنا ورديا، فقد كانت اللعبة حينما تسلمتها ينقصها الدعم المادي والمعنوي والاهتمام، وضخيت مع شريكي في الانتصارات رئيس النادي حاتم خيمي في عروق اللعبة الاهتمام والدعم المادي والمعنوي والأدوات الفنية داخل معلب الصالة.

• والآن ما مصير هؤلاء النجوم الذين جلبتهم، ورحيلهم دفعة واحدة قد يؤثر سلبا على مستقبل اللعبة؟

•• هذا صحيح، نحن الآن بصدد فتح قنوات تفاوض مع نادي النور لانتقال مجتبى ومهدي وعبدالله عباس، وكذلك اللاعب البحريني جاسم السلاطنة من أجل استمرارهم لموسم آخر.

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• وماذا عن الجهاز الفني بقيادة محمد مسعودي ومساعده عدنان بلحارث؟

•• هذا الجهاز لن ينساه تاريخ نادي الوحدة، فسوف نتذكرالمسعودي ومساعده لأنهما مرتبطان بهذه الإنجازات العظيمة التي أسعدت الشارع الوحداوي، وسوف نودعهما بالتكريم، لأننا بصدد جلب جهاز فني جديد، وأيضا أحب أزف البشرى لجماهيرنا الوفية بأن هناك تعاقدات قادمة مع لاعبين عالميين أجانب ومحليين لدعم الفريق في البطولات الخارجية في كأس العالم منتصف صيف هذا العام والبطولة الآسيوية والمحافظة على حصد بطولات الموسم القادم.

• هناك قلق كبير وهواجس لدى الجماهير في عدم استمراركم الموسم القادم، ربما الإدارة الحالية لا تستمر، فماذا تقول لجماهير الوحدة هل أنت مستمر أم راحل؟

•• في حال استمرار الرئيس الحالي سوف أستمر وإذا رحل حاتم سوف أرحل معه، لأنه شريكي في هذه الإنجازات، وهو رجل يحمل فكرا إداريا، ووقف على مسافة واحدة من كافة الألعاب، ولم يبخل علينا بشيء، ونحن مستمرون حتى نهاية الموسم، وطالما أنا على رأس العمل سوف أعمل من أجل مستقبل يد الوحدة، والمحافظة على جميع مكتسبات الموسم من لاعبين وبطولات.

• ما هي أصعب لحظة مررت فيها هذا الموسم؟

•• حينما تعادلنا في مواجهتنا الأخيرة مع النور، وشعرت بأن كل الأموال التي صرفت والجهد الذي بذل يهدر أمامي دون تحقيق إنجازات، ولو خسرنا تلك المواجهة لدخلنا في حسابات معقدة ولكن الله وفقنا بالخروج بالتعادل وحسم بطولة الدوري في مكة أمام الأهلي.

• ماذا تقول لجماهير الوحدة التي غابت في معظم مواجهات الدوري؟

•• لي عتب كبير على جمهورنا الحبيب، فحضورهم في تويتر يفوق الخيال من خلال النقاشات، وعددهم كبير، لكن التواجد في الملعب ضعيف جدا.