شكرا لقرائتكم خبر عن المعيني بطلاً لسباقات البحرين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

توج الدراج السعودي أحمد المعيني بطلاً لموسم بطولة البحرين الدولية للدراجات النارية في فئتي السوبر ستوك بي إم آر 600 للعام الثاني على التوالي بعد تصدره للترتيب العام بمجموع 315 نقطة وبفارق 81 نقطة عن أقرب منافسيه، عقب فوزه في 6 جولات وبمجموع 12 سباقا من أصل 7 جولات في ختام منافسات الموسم، ومسجلاً بذلك رقماً قياسياً جديداً على حلبة البحرين الدولية في العاصمة المنامة.

وحصد المركز الثاني السعودي إبراهيم الشريدة بـ 234 نقطة، وحل ثالثاً الدراج الكويتي فهد الغربللي بـ194 نقطة، وأهدى البطل السعودي أحمد المعيني هذا الإنجاز لوالدته، التي توفيت قبل أسبوع من تحقيقه للقب، وكذلك للرعاة وشركاء النجاح، متمنياً «أن يتم الالتفاف والاهتمام من قبل القائمين على الرياضة لدينا في السعودية بإيجاد حلبات سباقات في فئتي السوبرسبورت والسوبرستوك، التي للأسف لا توجد لدينا في المملكة، فكل مشاركاتي خارجية».

واختتم حديثه بقوله: «أتطلع لمشاركات مميزة قادمة في بطولات الخليج وبريطانيا حتى أصل للعالمية لأشرف وطني المملكة العربية السعودية خير تمثيل في المحافل العالمية في ظل الاهتمام والدعم الكبيرين من قبل قيادتنا الرشيدة -يحفظها الله- بمختلف القطاعات، وخصوصا الشباب والرياضة».