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جدة - عمرو شويل أمير مرتضى: الزمالك تخطى معركة النجم ونتطلع لمنصات التتويج بين جماهيرنا

أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الزمالك أن اللاعبين استطاعوا تخطى معركة كروية وليست لقاء عادي.

وقدم امير مرتضى منصور التهنئة لجماهير القلعة البيضاء بعد بلوغ الفريق لأول مرة لنهائي كأس الكونفيدرالية الافريقية.

وتأهل نادي الزمالك رسميًا الى المباراة النهائية لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية أثر تغلبه بمجموع المباراتين على حساب النجم الساحلي.

أضاف أمير مرتضى أن خريطة الكرة الأفريقية تتغير بتواجد 4 فرق من شمال أفريقيا فى نهائي أبطال افريقيا والكونفيدرالية ، مشيًرا الى أنه سبق وأن تحدث مع اللاعبين على صعوبات البطولات التى نشارك فيها.

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وتعادل النجم الساحلي والزمالك فى المباراة التى أقيمت بينهم اليوم على أرضية ملعب استاد سوسة الأولبمي ليصعد الأبيض بمجموع المباراتين.

أمير مرتضى: الزمالك تخطى معركة النجم ونتطلع لمنصات التتويج بين جماهيرنا

وتعهد المشرف العام على الفريق بالوصول الى منصات التتويج أمام نهضة بركان فى الكونفيدرالية الافريقية.

ودافع أمير مرتضى منصور عن عماد السيد الحارس الثاني للزمالك والمنتظر أن يقود عرين الفريق فى ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية الافريقية ، كاشفًا عن أن الفريق مستعد للاحتفال بين الجماهير فى مصر باللقب الغالي.

وقال أمير مرتضى أنه يتمنى ان يتوصل المستشار مرتضى منصور رئيس النادي وهاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة لصيغة توافقية لدعم النادي فى الفترة المقبلة للاستعداد للنهائي وتأجيل المباريات سيساعد النادي للإستشفاء من المباراة الحالية.

وعن المدير الفنى السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق ومدة تعاقده أكد أمير مرتضى أن الرغبة المشتركة بين الجانبين هي التى ستحسم تجديد التعاقد مؤكدًا أن الطرفين أجلوا التجديد لحين انتهاء الفترة الحساسة الحالية للفريق.