شكرا لقرائتكم مدفع الإمساك.. كم هدفا سجله الفراعنة في "الكان" بآخر بطولة على أرض مصر؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سجل منتخب مصر 12 هدفا فى بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 2006، وأحرز لقب البطولة بركلات الترجيح فى المباراة النهائية التى خاضها أمام منتخب كوت ديفوار وبأقدام نجم الأهلى والمنتخب السابق محمد أبوتريكة صاحب آخر ركلة حقق بها الفراعنة اللقب الخامس حينها.

وتستضيف مصر البطولة فى نسختها الجديدة فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقيل، وجاءت مجموعة مصر كالآتى المجموعة الأولى: مصر، الكونغو، أوغندا، زيمبابوى، المجموعة الثانية: نيجيريا، غينيا، مدغشقر، بوروندى، المجموعة الثالثة: السنغال، الجزائر، كينيا، تنزانيا

المجموعة الرابعة: المغرب، كوت ديفوار، جنوب أفريقيا، ناميبيا، المجموعة الخامسة: تونس، مالى، موريتانيا، أنجولا، المجموعة السادسة: الكاميرون، غانا، بنين، غينيا بيساو

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