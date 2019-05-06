شكرا لقرائتكم الجهاز الفنى للإسماعيلى يمنح لاعبي الدراويش راحة سلبية اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى ، منح لاعبي الدراويش راحة سلبية اليوم الاثنين الموافق أول أيام شهر رمضان المبارك من خوض التدريب.
يشار إلى أن الاسماعيلي، ودع بطولة كأس مصر من دور الثمانية عقب الخسارة من الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدف فى اللقاء الذى أقيم أمس.
ويأتى سبب منح لاعب الإسماعيلي راحة من أجل إفطار اللاعبين بجانب أسرهم وذويهم فى أول أيام الشهر المبارك.
ومن المقرر أن يستأنف لاعبو الإسماعيلي تدريباتهم عقب الإجازة استعدادا لاستكمال المشوار بالمسابقة و مواجهة الإنتاج الحربي يوم الجمعة المقبل.
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