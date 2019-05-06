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جدة - عمرو شويل مرتضى منصور يدافع عن محمود جنش ويؤكد استمرار جروس بشرط البطولات دافع المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن حارس الفريق محمود عبد الرحيم جنش بعد واقعة طرده خلال مباراة الفريق أمام النجم الساحلي فى نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الافريقية.

وتأهل نادي الزمالك رسميًا الى المباراة النهائية لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية أثر تغلبه بمجموع المباراتين على حساب النجم الساحلي.

أضاف مرتضى منصور خلال تصريحات خاصة ببرنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة المحور أن الحكم تعمد طرد الحارس وكان غرضه احتساب ضربة جزاء للفريق المنافس الا أن اللاعبين كانوا رجالة.

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وتعادل النجم الساحلي والزمالك فى المباراة التى أقيمت بينهم اليوم على أرضية ملعب استاد سوسة الأولبمي ليصعد الأبيض بمجموع المباراتين.

وأكد رئيس الزمالك أن كريستيان جروس أطول مدرب قضى وقت بالنادي خلال عهده، ولا خلاف على بقاءه بالفريق حال تحقيق بطولات للزمالك حتى لو كان أوحش مدرب فى الكون لأنه سيكون صاحب الفضل فنيا فى ذلك.

أضاف مرتضى منصور خلال تصريحات خاصة ببرنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة المحور أنه يطالب الجميع بترك النادي يسير فى خططه وأن ما حققه النادي فى عهده يوازى نصف ما حققه فى تاريخه بالكامل وأنه كان سواء عضو او رئيس نادي شارك فى حصد 6 ألقاب من أصل 12 بطولة دورى ممتاز فى كرة القدم.