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جدة - عمرو شويل تأكيدا لـ"الخليج 365": مرتضى منصور يطلب اللعب باستاد القاهرة أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه طلب رسميًا من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اقامة مباراة العودة فى نهائي كأس الكونفدرالية الافريقية على أرضية ملعب استاد القاهرة. أضاف مرتضى منصور خلال تصريحات خاصة لبرنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة المحور أنه يأمل فى اقامة المباراة بالقاهرة للاحتفال وسط الجماهير قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية. Advertisements وسبق وأن اكد طسوبر كورة" طلب نادي الزمالك اقامة مباراة العودة فى نهائي كأس الكونفيدرالية على ارضية ملعب استاد القاهرة واستغلال لائحة كاف اقامة مباراة تجريبية على الملعب قبل انطلاق الكان. وتأهل نادي الزمالك رسميًا الى المباراة النهائية لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية أثر تغلبه بمجموع المباراتين على حساب النجم الساحلي. وتعادل النجم الساحلي والزمالك فى المباراة التى أقيمت بينهم اليوم على أرضية ملعب استاد سوسة الأولبمي ليصعد الأبيض بمجموع المباراتين.

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