شكرا لقرائتكم بعد الخسارة من الأهلي .. النجوم يحتل المركز الأخير من الدوري المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل خسر فريق النجوم للمرة الـ 16 خلال الموسم الحالى، بعد السقوط أمام الأهلى بهدف نظيف خلال المواجهة المؤجلة من الأسبوع الـ 29 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
وبعد خسارة النجوم أصبح محتلا للمركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة ويتبقى له 3 مباريات فقط ولكنه لم يهبط رسمياً حتي الأن.
أي تعادل للنجوم فى المباريات المقبلة يعلن هبوطه للقسم الثاني مباشرة دون إنتظار نتائج الفرق الأخري ، حيث تنص لائحة الدوري المصري على هبوط 3 فرق من أصل 18 فريق المشاركين فى البطولة.
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حدد الجهاز الفني للانتاج الحربي بقيادة مختار مختار ، العاشرة مساءا موعدا لتدريبات الفريق خلال أيام شهر رمضان المبارك.
يستعد الإنتاج الحربى لمواجهة الإسماعيلي الجمعة المقبلة بالجولة 32 لمسابقة الدوري العام
كان الإنتاج الحربى قد خسر من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف فى إطار مباريات الجولة 30 للدوري والتى أقيمت على ستاد بتروسبورت.
ويحتل الإنتاج الحربى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 11 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 32 هدف وتلقت شباكه 39 هدف.
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